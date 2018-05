«Ça me met la rage, cette discrimination. Je n’ai jamais de problème pour entrer quelque part avec mon chien guide. De la part d’un hôtel 4 étoiles, c’est aberrant!» Isabel, malvoyante, est outrée. Habitante du canton de Fribourg, elle doit prendre, fin mai, un vol à l’aube et souhaite dormir avec son chien guide Basyl dans un établissement proche de Cointrin. «Je suis tombée des nues en les appelant. La réceptionniste a été intransigeante: pas de chien, guide ou pas.»

Isabel a alors proposé à la Fondation romande pour chiens guides d’aveugles d’appeler l’hôtel. Rien n’y a fait. «Contrairement à la France, la loi suisse n’oblige pas à accueillir les chiens d’aveugles», précise Christine Baroni, directrice de la fondation. Elle relève que les taxis, les établissements hospitaliers et les cinémas sont ceux qui ont le plus tendance à refuser ces toutous.

La direction a fini par contacter Isabel, lundi passé. Elle lui a expliqué qu’elle ne peut pas l’héberger, pour sa sécurité, faute de chambre adaptée. «C’est peut-être ce qui m’a le plus énervée. Je n’ai besoin d’aucun dispositif particulier, je me déplace normalement. Pareil pour Basyl. Je le prends tous les jours au bureau et tout va bien.»

Pour la direction de l’hôtel, refuser les chiens est aussi une question de sécurité pour le personnel. «On n’est jamais sûr du comportement de l’animal. Par ailleurs, on ne discrimine pas. On sait qu’elle est autonome, mais sans téléphone en braille ou sonnette d’alarme, on ne veut pas prendre de risque.» (Le Matin)