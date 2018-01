Un problème de fils électriques défectueux pourrait être à l'origine de l'incendie qui a fait 38 morts et plus de 150 blessés dans un hôpital sud-coréen, a indiqué samedi la police. Trente-cinq patients, essentiellement des femmes âgées, figurent parmi les morts.

Les trois autres sont des membres du personnel. Des familles, en colère, ont pris à partie les responsables venus assister à une cérémonie samedi à Miryang, leur reprochant des failles dans la sécurité.

Les autorités tentent encore de déterminer les causes de l'incendie de l'hôpital, mais des inspections préliminaires du site laissent soupçonner des câblages électriques défectueux dans les plafonds du premier étage, qui abritait des provisions.

«Il n'y a pas de trace de brûlures au sol, mais des signes clairs que l'incendie s'est propagé du haut vers le bas», a déclaré un responsable local lors d'une conférence de presse samedi soir.

