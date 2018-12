Le jeudi 20 décembre dernier, les caméras de surveillance à l'entrée du tunnel de Borik (nord de la Slovaquie) ont enregistré un spectaculaire accident. On un y voit le conducteur d'une BMW perdre le contrôle de son véhicule et rouler sur une arche qui propulse l'automobile dans les airs au point de le faire percuter le sommet de l'entrée du tunnel et s'écraser en tourbillonnant sur la chaussée.

Compte tenu de la vitesse, de la trajectoire et de la violence du choc, il relève du miracle que le conducteur s'en soit sorti indemne. Ce qui a pourtant été le cas. La victime est un homme de 44 ans qui se serait endormi. La police slovaque précise sur Facebook que son test d'alcoolémie était négatif. (Le Matin)