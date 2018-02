Une infirmière employée à l’Ehpad de Giromagny (F) a été condamnée hier à six mois de prison pour défaut de soins, brutalité et autres négligences, entre 2012 et 2015. Depuis cette date, elle travaillait à l’Hôpital du Jura, qui l’a «libérée avec effet immédiat de son obligation de travailler», selon la formule en vigueur en droit public.

Les faits relatés par «L’Est Républicain» sont graves: médicaments non distribués, d’autres donnés sans prescription médicale, mais aussi des hurlements en guise de réponse aux gémissements des patients. Il est arrivé à l’infirmière de 42 ans de cacher les sonnettes d’appel pour ne pas être dérangée…

Stéphanie a sévi d’octobre 2012 à juin 2015. Cette année-là, elle a trouvé un emploi sur le site franc-montagnard de l’Hôpital du Jura, un contrat intérimaire devenu à durée indéterminée en mai 2017. Ce qui est reproché côté suisse à l’infirmière, c’est de ne pas avoir évoqué la procédure engagée côté français. «Elle aurait pu le faire en disant qu’elle contestait les griefs», relève-t-on du côté de Saignelégier.

Une patiente a été laissée le fémur cassé toute la nuit dans son lit. Un patient qui venait de chuter a dû ramper «comme à l’armée», selon ses propres termes. À des malades frappés d’Alzheimer, elle assénait: «On n’est pas à Dingoland ici!».

À l’Ehpad de Giromagny, ce sont les propres collègues de l’infirmière qui l’ont dénoncée. À l'Hôpital de Saignelégier, son comportement n’a pas soulevé d’inquiétude. Stéphanie ne travaillait jamais seule, et pas de nuit, dans le service gériatrique de réadaptation physique. (Le Matin)