Non, vraiment, il n'aurait pas dû en mettre autant. Lundi dernier à Thiais (au sud-est de Paris), une mère de 50 ans et ses trois filles âgées de 29, 26 et 20 ans ont été hospitalisées en plein «bad trip» après avoir dégusté un gâteau au chocolat.

Le dessert avait été apporté par un invité, âgé de 18 ans, qui l'avait lourdement chargé d'herbe de cannabis, sans doute à l'insu de ses hôtes, indique Le Parisien.

Dégusté à la fin du repas de midi, la gâteau a rapidement fait son petit effet. Effet qui est devenu grand dans le courant de l'après-midi au point de conduire à faire appel aux pompiers.

Alertée pour cause d'intoxication suspecte, la police n'a pas mis longtemps à découvrir le pot aux roses: l'invité a tout de suite admis d'en avoir mis pour 80 euros soit l'équivalent d'une trentaine de joints très corsés. L'état des convives n'a cependant jamais été jugé préoccupant.

Une procédure judiciaire pour usage de stupéfiant a été lancée. (Le Matin)