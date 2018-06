Une petite dame aux cheveux teints qui ne fait pas ses 86 ans. Son regard inquiet, lundi devant le Tribunal neuchâtelois du Littoral, était à la mesure de la sanction encourue pour abus de confiance et vol: 2800 fr. d’amende immédiate, assortie d’une peine pécuniaire de 14 400 fr. avec sursis, et surtout de la confiscation des avoirs de son compte épargne, soit 21 841 fr.

Assise sur le banc des accusés, Georgette* a refusé d’emblée de répondre aux questions de sa juge, Nathalie Kocherhans. «J’ai essayé de préparer cette audience avec ma cliente, mais elle mélange beaucoup, les faits comme les dates», a justifié son avocat, Me Sven Engel. «J’en tirerai les conclusions», a rétorqué la magistrate.

Rolex confiée contre bons soins

Si bien que c’est paradoxalement le plaignant, Bertrand* (71 ans), qui a dû se prêter à l’exercice de l’interrogatoire. «Mon père avait rencontré Madame vers 1995», a répondu ce banquier à la retraite. Georgette avait alors la petite soixantaine; Raymond*, dix ans de plus. Électricien de métier, ce dernier vivait alors en Catalogne (E) depuis le début des années 1970, suite à son divorce. «Afin de ne plus payer la pension alimentaire à ma mère», a précisé Bertrand, tout en expliquant avoir coupé les ponts avec son père durant vingt-cinq ans. Jusqu’à ce que celui-ci rencontre Georgette.

Au début des années 2000, une autre femme prend la place de la retraitée neuchâteloise dans la vie de Raymond. Une veuve espagnole, tout aussi senior que lui. «À la veille des 90 ans de mon père, elle s’est cassé le bras, et n’était plus à sa disposition pour l’aider», résume Bertrand. Celle qui fut sa première belle-mère ne s’y est pas trompée, et s’est manifestée dès l’année suivante auprès du nonagénaire. C’était en septembre 2013. Trois mois plus tard, elle convainc son concubin retrouvé - désormais souffrant de l’alzheimer – de passer quelques semaines en Suisse. Lequel emporte pour l’occasion l’équivalent de 24 000 fr. en liquide.

Le procureur Fabrice Haag a acquis la conviction que Georgette a soustrait cette somme à Raymond. Plus de la moitié aurait été versée sur ses comptes bancaires, en quatre fois. Mais aussi de s’être approprié la montre Rolex (d’une valeur de 2110 fr.) que le nonagénaire lui avait remise pour la faire réparer. Et surtout, d’avoir volé la valise que gardait son compagnon de vie dans la cave de sa maison catalane. «Lors de ma visite pour son 91e anniversaire, mon père m’avait demandé de compter les billets», a témoigné le banquier. Verdict: la modique somme de 80 000 euros.

Seulement voilà: à la mort de Raymond – intervenue en août 2015 (soit sept mois après la rupture finale du couple) – le magot était introuvable… «Cet argent n’a pas été retrouvé lors de la perquisition menée chez ma cliente», a relevé Me Engel, à l’heure de plaider l’acquittement. Et d’ironiser: «Peut-être l’a-t-elle enterré dans un jardin, mais elle n’en a pas…» Verdict le mois prochain.

*Prénoms d’emprunt (Le Matin)