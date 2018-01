Chaque année, le chocolatier britannique Cadbury met en vente entre janvier et Pâques ses fameux œufs crémeux. Sous une couche de chocolat au lait, on trouve un mélange de sucre, de glucose et d’un sirop dont la recette reste secrète, reproduisant le blanc et le jaune d’un vrai œuf. Vendue depuis 1971, cette friandise est devenue l’une des plus prisées de Grande-Bretagne. En 2010, le géant de l’alimentation américain Kraft Foods a racheté l’entreprise britannique et décidé, en 2015, de remplacer le traditionnel chocolat au lait Cadbury par un mélange standard de chocolat. Ce qui avait provoqué un véritable tollé outre-Manche.

Un seul chocolat à 2000 livres

C’est donc peut-être pour redonner de l’attrait à son petit œuf que Cadbury a lancé cette année un grand concours. Il ressemble à celui de «Charlie et la chocolaterie», où cinq billets permettant de visiter l’usine sont cachés dans des friandises. Ici, ce sont 371 œufs en chocolat blanc qui sont mélangés aux 333 millions vendus d’ici à Pâques en Grande-Bretagne. 246 permettront, grâce à un code à l’intérieur de l’emballage, de gagner 100 livres (132 francs), 90 autres 200 livres, 34 seulement rapporteront 1000 livres et un seul et unique œuf permettra à son chanceux acheteur d’empocher 2000 livres (2640 francs).

Ces sucreries ne sont vendues que dans trois enseignes de magasins en Grande-Bretagne et chez quelques revendeurs indépendants. Cadbury a précisé qu’un certain nombre d’œufs gagnants à 1000 livres seront mis en vente chaque semaine jusqu’au lundi de Pâques. Et si le chocolatier a déjà précisé que l’œuf à 2000 livres sera vendu par un magasin Co-op, il n’a pas dit depuis quand on aura une chance de le trouver.

Emballages déchirés

Évidemment, impossible de distinguer un œuf blanc d’un autre au chocolat au lait. L’emballage est le même et les gagnants peuvent autant se trouver parmi ceux vendus à l’unité pour 58 pence (88 ct.) que dans les boîtes de cinq à 2,85 livres (3 fr. 80). Si la probabilité de trouver un œuf blanc est faible, la ruée vers l’or a déjà pris des proportions folles, mais certainement pas celles qu’attendait Cadbury...

Depuis le début de la semaine, les réseaux sociaux sont remplis de photos prises par des clients scandalisés, écrit le quotidien The Sun. À travers tout le pays, on trouve dans les enseignes concernées des œufs Cadbury qui ont très visiblement été partiellement déballés afin de voir la couleur du chocolat. Puis remballés et remis sur l’étalage quand il ne s’agissait que de chocolat au lait. Même les œufs vendus en boîtes de cinq n’échappent pas à ces tentatives de tricherie, ce qui fait dire à certains que les employés des magasins tentent aussi de décrocher frauduleusement le jackpot. Une cliente d’une enseigne Co-op a constaté que tous les œufs à cette adresse avaient été manipulés; une autre raconte être tombée sur un individu qui, en plein milieu du magasin, déballait et remballait les friandises au vu de tout le monde.

Plutôt que relancer la consommation de ces œufs, l’opération marketing risque d’avoir l’effet inverse. Les clients n’ont pas envie d’acheter des chocolats pareillement manipulés. Contacté par le Sun, Cadbury n’a pas répondu. Hier, le site du fabricant était indisponible en raison soit d’une maintenance, soit d’un trop grand afflux de visiteurs. Venus se plaindre?

Theresa May outrée

Une précédente initiative de Cadbury avait pris les dimensions d’une affaire d’État. À Pâques, le chocolatier organise avec une association caritative de grandes chasses aux œufs, mobilisant des milliers d’enfants. Mais en 2017, la mention de «Pâques», fête religieuse, a été retirée du libellé de ces chasses afin que des personnes de toutes confessions y participent. Une décision commentée par la première ministre, Theresa May, en personne: «Fille de pasteur, Pâques est une fête très importante pour moi et la foi chrétienne; cette initiative est complètement ridicule.»

Cadbury devrait apprendre à marcher sur des œufs. (Le Matin)