Au départ, Ilay Dyagilev pensait simplement faire une blague. Le jeune homme de 22 ans a présenté sa candidature au concours de Miss Virtual Kazakhstan en se faisant passer pour une femme nommée Arina Alieva. «Mes amis et moi débattions sur le thème de la beauté, et j'ai décidé de participer à la compétition. J'ai toujours été un champion de la beauté naturelle», explique-t-il.

A sa grande surprise, Ilay a commencé à se frayer un chemin parmi les 4000 autres concurrentes, passant chaque étape du concours avec brio. De fil en aiguille, le Kazakhe s'est laissé dépasser par les événements et s'est retrouvé en finale, raconte «Leggo». Conscient d'avoir poussé sa blague trop loin, le jeune homme a choisi de dire la vérité et d'avouer qu'il était un homme. Il a bien entendu été disqualifié et remplacé par une autre participante.

«Beaucoup de jeunes femmes se ressemblent, le même maquillage, le même style, et elles pensent qu'elles seront belles si elles suivent les tendances. Je ne suis pas de cet avis», conclut Ilay Dyagilev. (Le Matin)