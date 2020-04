Difficile de faire plus naturel, plus spontané, plus émouvant: lorsqu'elle s'est rendue dans son magasin «Les fleurs s'emmêlent», jeudi matin à 5h30 à Saignelégier (JU), Charlène Huelin a fondu en larmes: tous les arrangements floraux destinés à la livraison pascale ont été jetés dans un puits! Adieu jonquilles, pâquerettes...

En pleurs, Charlène a tourné une vidéo avec son smartphone avant de la publier sur Facebook. «Je ne voulais pas inspirer la pitié, mais susciter des témoignages», dit-elle. Entre deux sanglots, elle raconte en se filmant d'une main tremblante tout le mal que ce vandalisme lui fait, elle qui lutte tant et plus en pleine pandémie pour payer ses factures et assurer la survie de son magasin fermé.

Les arrangements de la fleuriste ont été jetés dans ce puits, à Saignelégier (JU).

Méchanceté gratuite

«C'est quoi cette méchanceté gratuite?», s'interroge la fleuriste, dans sa vidéo. Son espoir: avoir affaire à de «petits jeunes bourrés». Une vidéosurveillance proche de son magasin servira peut-être à identifier les vandales.

Sa vidéo a été largement partagée et commentée. Surprise par cet écho, Charlène a dit à ses copines, en gardant le moral: «Si j'avais su, je me serais maquillée et coiffée comme il faut».

Cet incident ne décourage toutefois pas la fleuriste: «Le coronavirus a généré une solidarité incroyable: les gens tellement généreux», dit-elle en résumant ses propose tenus dans sa vidéo.

Vincent Donzé