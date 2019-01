La vidéo, prise depuis une voiture quelque part dans une ville japonaise et twittée le 11 janvier dernier avec la mention «Drôle» est pourtant plus angoissante qu'amusante. On y découvre un cycliste visiblement piégé à l’intérieur d'un passage à niveau, son guidon collé à la barrière de sécurité abaissée.

L'homme semble calme et ne réagit pas lorsque la rame manque de le happer. Sous les yeux des passagers éberlués du train à l'arrêt, on le voit alors pencher son vélo pour passer tranquillement sous la barrière... Et poursuivre son chemin comme si de rien n'était.

(Le Matin)