Grosse frayeur pour deux agents d'entretien prisonniers d'une nacelle ballottée par des bourrasques à Edmonton, au Canada. Alors qu'ils avaient entrepris de laver les vitre de la tour Stantec, la violence du vent a décollé de la façade la nacelle qui, par effet de balancier, à percuté à plusieurs reprises l'édifice. C'est lors d'un de ces chocs violents que l'un des deux laveurs s'est trouvé éjecté de la plate-forme.

Les pompiers sont intervenus avec l'échelle de leur camion et ont pu récupérer l'infortuné dont la vie ne tenait qu'à un fil, celui de son harnais de sécurité.

More to come: A high-altitude rescue after a window washer working on the Stantec building was hit by high wind, smashing a window. (Photos: @PiceSeas) #yeg pic.twitter.com/e9XkszCx7b