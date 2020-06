L'alerte à la bombe est terminée au centre de Genève. Depuis peu après 8 heures ce matin, la police a bouclé un quartier, de la rue du Marché à la place du Molard. Un colis suspect aurait été repéré au Starbucks de la place Longemalle. Une brigade de démineurs avec des robots est intervenue. Les opérations ont pris fin vers midi, selon RadioLac.

La police a en effet évacué le colis avec un transport sécurisé pour le trasnporter dans un endroit sans danger et le détruire. Il s’agissait d’une boîte noire de la forme d’un carton à chaussures qui aurait contenu une tour d'ordinateur. Piégée ou pas, on l'ignore pour l'instant.

Durant toute la matinée, les transports publics ne circulaient plus entre la place Bel-Air et Rive et les riverains ne pouvaient quitter ou entrer dans les immeubles et bureaux.

Michel Pralong