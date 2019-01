Mercredi 2 janvier, dans la ville australienne de Perth, des habitants ont appelé la police: leur voisin hurlait des menaces de mort et ils entendaient un enfant crier. Rapidement arrivés sur place, les agents ont découvert un homme, tentant de tuer... une araignée.

L'histoire, relatée sur le site de la police locale, a rapidement fait le tour du monde. Du coup, la chaîne ABC est allée voir aujourd'hui le principal protagoniste pour qu'il lui raconte ce qui s'était passé. Avouant être arachnophobe, Rhys Howard explique: «Je suis sorti de la chambre et j'ai vu une araignée d'un dizaine de centimètres sur le sol… j'ai paniqué comme d'habitude.» Habituellement, c'est sa compagne qui se charge d'éliminer ces bestioles. «Mais elle était sous la douche, alors j'ai attrapé la première chose que j'ai vue: une couche parce que nous nous entraînions à faire la toilette de notre fille. Je me suis agenouillé et je l'ai frappée plusieurs fois.»

«Pourquoi ne meurs-tu pas?»

En la tapant, Rhys Howard ne cessait de hurler: «Mais pourquoi ne meurs-tu pas?» Son enfant en bas âge, en entendant ces cris. est devenue hystérique. Quant à sa compagne, sortie de la douche pour voir d'où venaient ces bruits, elle a découvert son conjoint encore tremblant de peur. «C’est plutôt normal pour lui, c’est une personne extravagante», a-t-elle expliqué.

Ce n'est pas moins de trois voitures de police qui sont arrivées en trombe sur place. Les policiers ont été accueillis à la porte par la femme, qui a éclaté de rire. Une fois informés de ce qui s'était passé, les agents se sont aussi mis à rigoler. «Je suis très embarrassé, c'est probablement le jour le plus embarrassant de ma vie, a reconnu Rhys Howard. Mais c'est aussi hilarant.» Moins pour l'araignée, qui n'a pas survécu.

Les policiers ont également pris l'affaire avec philosophie. Ils ont déclaré vouloir créer la SRT, la Spider Reaction Team, l'équipe de réaction contre les araignées.

(Le Matin)