Mercredi passé au Nigéria, les passagers d'un vol reliant Nagos à Abuja, ont vécu une étrange situation.

Lors de l'atterrissage de leur avion Dana Airlines, la porte de secours de l'appareil a sauté!

Malgré les dénégations de la compagnie aérienne nigériane qui assure que seul un voyageur a pu actionner le verrou de l'issue de secours, les passagers témoins de l'incident sont formels: «La porte de sortie était instable tout au long du vol. Au moment de notre atterrissage, elle est tombée», explique le docteur Ola Orekunrin sur Twitter, photos à l'appui.

Flew Dana. Exit door was unstable throughout the flight. As we touched down it fell off. Scary stuff. pic.twitter.com/eDtTlNi2TZ