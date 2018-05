Après son discours bouleversant prononcé lors de la marche blanche, la grande soeur d'Angélique s'est confiée à LCI. Impressionnante de courage, Anaïs évoque sa relation «fusionnelle» avec l'adolescente. «J'ai longtemps été toute seule, donc quand j'ai appris que j'avais une soeur, j'ai pleuré», raconte la jeune femme de 21 ans.

D'une voix calme, Anaïs explique que ce qui la fait tenir, c'est «la haine», mais également le soutien de son entourage et des voisins. Lucide, elle sait qu'un long combat les attend, elle et ses parents. «On doit se battre pour elle, je dois me battre pour elle, pour nous deux», estime-t-elle.

Sans jamais le nommer, Anaïs parle du meurtrier présumé de sa petite soeur, à qui elle souhaite de «prendre le maximum». «Ce n'est pas possible que les gens prennent (des vies) comme ça, dans la rue», s'indigne-t-elle. La jeune femme connaît David R., «un voisin comme ça» qu'elle saluait tous les jours en le croisant.

«Il a fait ce qu'il a fait, il a été jusqu'au bout»

Elle et sa famille ignoraient tous des antécédents judiciaires du père de famille de 45 ans. «C'est arrivé une fois, il n'a presque rien pris, c'est pas normal», s'insurge Anaïs, qui reste impassible face aux regrets formulés par le suspect: «Ça ne sert à rien de regretter : il a fait ce qu'il a fait, il a été jusqu'au bout. On va pas le plaindre».

La soeur d'Angélique dit avoir très mal vécu la conférence de presse du procureur, le 30 avril. A cette occasion, des détails sordides ont été communiqués à la France entière. «C'était dur à entendre, on n'avait pas été mis au courant avant et on a tout appris à la télé, en même temps que tout le monde, alors qu'on est la famille», dénonce-t-elle.

Anaïs a passé 8 ans de son existence sans Angélique. Elle va désormais devoir apprendre à vivre sans sa petite soeur. «D'Angélique, je retiens le sourire. Il lui fallait pas grand chose pour être heureuse. J'aurais tout donné pour qu'elle soit là, j'aurais donné ma vie pour elle», conclut-elle. (Le Matin)