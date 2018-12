Terrible accident de car près de Zurich Une femme est morte et 44 personnes ont été blessées tôt dimanche matin dans un grave accident de car sur l'autoroute A3 près de Zurich. Le car a dérapé et a foncé dans un mur, a indiqué la police cantonale zurichoise.

La femme, qui est décédée dans l'accident de car à Zurich dimanche, a été éjectée du véhicule. La malheureuse a fait une chute de 10 mètres avant de tomber dans la Sihl.

Une porte-parole de la police a confirmé lundi à Keystone-ATS une information diffusée par Radio1. Trois personnes sont toujours hospitalisées, dont les deux chauffeurs du car, des Italiens de 57 et 61 ans. Le chauffeur de 57 ans était au volant au moment de l'accident.

Les faits se sont produits dimanche vers 4h15. Le bus venait de Gênes et devait se rendre à Düsseldorf. Le véhicule appartient à un partenaire de l'entreprise de transport Flixbus.

Les passagers sont de diverses nationalités, mais la plupart sont des ressortissants italiens. Une personne a le passeport suisse.

Dérapage

Selon les premiers éléments de l'enquête, le car a dérapé et foncé dans un mur. L'accident s'est produit sur l'appendice d'une autoroute en Y qui avait été planifiée dans les années 60. Cet appendice constituait l'axe sud du Y qui aurait dû traverser la ville.

Cette autoroute n'a finalement jamais été achevée. Le projet a été enterré après des années de conflit.

Aucune signalisation spéciale n'indique que l'autoroute se termine à cet endroit. Il est toutefois visible que la route continue à droite, mais un conducteur qui se trouve à gauche risque assez rapidement d'entrer en collision avec le mur.

Un camion finit dans la rivière

Sans le mur, le bus aurait atterri dans la Sihl, dix mètres plus bas. C'est ce qui est arrivé à un camion en mars 2016. Un bouchon s'était formé et un camion avait foncé dans les véhicules à l'arrêt. Il était passé à travers le mur et était tombé dix mètres plus bas dans la rivière. Le chauffeur avait été grièvement blessé.

La signalisation ne sera pas changée. Elle est suffisante et respecte les normes, a indiqué lundi à Keystone-ATS un porte-parole de l'Office fédéral des routes (OFROU). Si l'enquête sur l'accident arrive à une autre conclusion, des mesures seront prises. (ats/nxp)