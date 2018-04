«De porte à porte, j’ai mis cinq heures! Moi et deux autres personnes, nous sommes arrivés à Martigny à trois heures et demie du matin.» Jean-Paul* fait partie de la centaine de passagers à bord du RegioExpress parti de Genève à 22 h 45 dimanche. Cette rame devait arriver à 23 h 36 à Lausanne, et de là, des correspondances partaient pour le reste de la Suisse. Mais un accident de personne survenu vers 23 h 15 près de la gare d’Etoy (VD) a paralysé le trafic sur la ligne ferroviaire de l’arc lémanique.

Aidés par un cheminot en congé

Le temps que policiers, procureur et médecin légiste interviennent sur place, et que le Centre d’exploitation des CFF à Lausanne donne des consignes claires à la cheffe de train, plus d’une heure et demie s’est écoulée. Finalement, ce RegioExpress est reparti en arrière pour la gare d’Allaman. Là, les très nombreux passagers ont été livrés à eux-mêmes, sans aucune assistance des CFF. Parmi eux, des parents avec de jeunes enfants et des touristes avec leurs valises qui arrivaient de l’aéroport de Cointrin. Par chance, un cheminot en congé mais présent s’est renseigné pour les aider. La plupart sont montés dans un bus du réseau régional pour finir devant la gare de Morges (VD), vers 1 heure 30 du matin, mais toujours sans aide ni informations. Un train a fini par arriver: destination Lausanne. Il était alors 2 heures. Les plus pressés, dont ceux qui se rendaient à Berne, à Fribourg et en Valais, se sont alors jetés sur les premiers taxis disponibles…

«Il a été en effet difficile de donner rapidement les premiers éléments d’information à la clientèle, avant que les représentants des CFF, des secours et des autorités aient pu se faire une idée claire de la situation et des mesures à prendre sur le lieu de l’accident», explique le porte-parole des CFF Jean-Philippe Schmidt. Il précise que les clients ont la possibilité d’écrire au service clientèle, «qui examine leurs demandes au cas par cas».

«Ce n’est pas normal»

Du côté du Syndicat du personnel des transports (SEV), l’analyse est plus critique. «Avec le programme d’économies des CFF et la déshumanisation de ses services, ça a forcément un impact négatif sur le service aux passagers», constate Christian Frankhauser, secrétaire syndical. «Ce n’est pas normal qu’il n’y ait pas de collaborateurs sur le terrain dans ces moments-là, souligne son collègue René Zürcher, lui-même ex-collaborateur des CFF. Et ce n’est pas normal que ce soient des cheminots en congé qui doivent renseigner les gens désemparés.»

L’autre problème ciblé est la difficulté à trouver rapidement des bus de secours auprès des transports publics régionaux ou d’entreprises privées dans ces moments-là. Car, comme le rappelle Jean-Philippe Schimdt, les CFF ne possèdent pas de flotte de bus de réserve. (Le Matin)