L’audience de l’affaire jugée «particulière» et «peu ordinaire», note «Le Dauphiné» s’était tenue en février à Bourgoin-Jallieu (Isère), au sud-est de Lyon. Mais le verdict est tombé jeudi dernier: une femme habitant Lausanne a écopé de six mois de prison avec sursis pour des baisers imposés à une adolescente.

La femme de 32 ans, lit-on, était membre de l’équipe éducative d’une colonie de vacances. Au fil du temps, lors de stages, une relation amicale s’était nouée avec une adolescente. Relation qui a dérapé durant l’été 2016 lorsque la Lausannoise a imposé des baisers à la jeune fille qui n’avait pas encore 15 ans.

«On s’aidait mutuellement»

«Lorsque je l’ai hébergée chez moi lors d’un stage, elle ne dormait pas très bien, alors nous avons dormi ensemble plusieurs nuits», avait reconnu l’accusée lors des audiences. En affirmant que ça n’était pas allé plus loin que des baisers. «Nous étions très proches, j’avais l’impression que l’on s’aidait mutuellement», avait-elle encore avancé.

Sauf que l’adolescente ne l’a pas vécu de cette manière. «Cette relation était tout sauf saine. Elles ont dormi ensemble, elle pouvait lui envoyer jusqu’à quinze SMS le même jour, à la même heure. Madame est une adulte, elle aurait dû la protéger de cette relation», avait souligné la partie civile, détaille «Le Dauphiné».

Fichier des auteurs d’infractions sexuelles

Finalement la justice a tranché et condamné la trentenaire pour «atteinte sexuelle sur une adolescente». Elle écope donc de six mois de prison avec sursis et une mise à l’épreuve durant 2 ans. Ainsi que de l’obligation de se soigner et d’indemniser sa victime – le montant n’est pas précisé.

Le quotidien français note encore que cette Lausannoise est désormais inscrite au Fijais, le Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. (Le Matin)