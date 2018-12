Voilà ce qui devrait faire cher le coup de fil. La Galerie nationale d'Ecosse est en effet parvenue à réunir 853 000 livres ( 1,06 million de francs ) pour que le téléphone-homard de Salvador Dali rejoigne ses collections.

L'objet avait été mis aux enchères chez Christie's le 15 décembre 2016 et un acheteur étranger se l'était adjugé pour cette somme faramineuse. Mais le ministère de la Culture avait bloqué la licence d'exportation, espérant trouver un acheteur local. Cette œuvre a en effet été créée au Royaume-Uni et était jugée suffisamment emblématique pour tout faire afin qu'elle ne quitte pas le pays.

La carapace tombe sur le combiné

En 1938, le mécène Edouard James, héritier de la fortune de son père, réalisée dans les chemins de fer et les cuivre, commande 11 téléphones-homards à Dali. Ils sont destinés à sa demeure londonienne et à sa maison de campagne dans le West Sussex. L'inspiration pour créer d'un tel objet serait venue alors que les deux hommes mangeaient du homard et qu'une partie d'une carapace aurait atterri sur un téléphone. Tous sont peints à la main, quatre en rouge, huit en blanc, mais étant tous un peu différents les uns des autres. Ils se trouvent aujourd'hui dans des musées du monde entier, dont un rouge à la Tate Modern à Londres.

La Fondation Edouard James en possédait encore deux et en a donc mis un aux enchères fin 2016. On estimait son prix entre 150 000 et 250 000 livres , mais il a donc été adjugé pour beaucoup plus.

Deux fonds ont payé

La Galerie nationale aura donc mis du temps mais sera parvenue à réunir la somme nécessaire afin que l'objet reste au Royaune-Uni. 753 000 livres ont été versées par le Fonds Henry et Sula Walton, constitué par un riche psychiatre pour aider les musées à acquérir des œuvres majeures. Les 100 000 autres par l'Art Fund, explique «The Guardian».

Pour Stephen Deuchar, directeur du Art Fund, «le téléphone-homard de Dalí fait partie des objets surréalistes les plus célèbres. Il caractérise l'esprit du mouvement par son excentricité spirituelle et subversive.» Il restera au pays du saumon. (Le Matin)