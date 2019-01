La police californienne mène actuellement l'enquête sur un cas de maltraitance animale survenu dimanche à Bakersfield. La dénonciation émane d'un habitant de cette petite ville, dont les caméras de surveillance ont capturé l'incident. Sur les images, que James Dowell a publiées sur Facebook, on peut voir une femme circuler à trottinette électrique tout en traînant un petit chien nommé Zebra derrière elle. Selon le Californien, si cette personne a fini par arrêter sa course folle, c'est uniquement parce que deux cyclistes l'ont interpellée.

Un autre témoin nommé Brandon Sanders a croisé la route de la dame, raconte Bakersfield Now. Ses photos montrent une jeune femme tout sourire, portant dans les bras un petit chien dont les quatre pattes sont ensanglantées. Son pull paraît, par ailleurs, taché du sang de l'animal. «Le chien était sur le côté et nous l'avons vu se faire tirer sur au moins 100 mètres. On ne sait pas depuis combien de temps elle le traînait», témoigne l'Américain, qui a suivi la personne jusque chez elle.

«Elle a eu le culot de nous dire 'ça arrive de merder, comme avec les enfants'», s'indigne-t-il. Alertée, la police a pu déterminer que la personne en question n'était pas la propriétaire de Zebra. Deux heures après l'incident, la véritable maîtresse de l'animal l'a emmené chez le vétérinaire, où il a pu être soigné. Il devrait se remettre totalement de ses blessures. Interrogée, la dame à la trottinette électrique a été relâchée sans charge, mais l'enquête se poursuit. Elle aurait d'ores et déjà pris un avocat.

(Le Matin)