La police de Brühl, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à l’ouest de l’Allemagne, a procédé à une arrestation pour un cas qu’elle décrit elle-même comme «bizarre».

Jeudi vers 19 heures, une adolescente de 17 ans est rentrée chez elle, avec une amie du même âge. Toutes deux ont rapidement été intriguées de voir de la lumière dans la maison, sensée être vide. Elles ont grimpé au 1er étage et, en ouvrant une porte, elles ont vu «un homme inconnu qui n’était vêtu que de baskets et d’une veste à capuche», précisent les forces de l’ordre…

Il s'était servi à manger

Les adolescentes ont vite quitté la maison puis appelé la police, qui est intervenue peu après. L’individu était toujours là, à peu près nu. Mais il s’était entre-temps installé dans la cuisine. Il s’était servi à manger et à boire. Et lorsque les policiers l’ont trouvé il avait mis de la musique et il chantait…

Le chanteur dévêtu a été interpellé, interrogé, puis relâché. Il sera fixé ultérieurement sur son sort. Sans trop de surprise, les forces de l’ordre notent qu’une prise de sang a été effectuée car le cambrioleur «était apparemment sous l’influence de drogues».

R.M.