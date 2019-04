Mardi 9 avril en début d'après-midi, dans le comté de Washington (Oregon), le bureau du shérif reçoit un appel d'urgence. Une femme déclare qu'il y a quelqu'un dans sa salle de bain et qu'il s'y est enfermé. Elle peut voir des ombres bouger par l'ouverture sous la porte.

Une minute plus tard, plusieurs policiers arrivent sur place. Ils encerclent la maison et demandent un chien pour les assister. Ils constatent qu'effectivement des bruits émanent de la salle de bain. Dix minutes plus tard, malgré de nombreux appels au porte-voix, le suspect n'est pas sorti, mais les bruits se sont amplifiés. Les forces de l'ordre décident alors, arme au poing, de défoncer la porte de la salle de bains... dans laquelle ils trouvent un robot aspirateur en train de «nettoyer très consciencieusement l'endroit», relate la page Facebook du shérif. Sur laquelle on peut également voir une photo d'un aspirateur avec les mentions «Recherché» et «Capturé».

Un humour qui semble avoir plu aux fans de la page, qui ont applaudi ce message, l'un réclamant même les images de l'intervention prises par les caméras des policiers. Quant au site de la chaîne Katu, qui a repéré cette histoire, il conclut que le casier du suspect était «clean» (propre). Évidemment! (Le Matin)