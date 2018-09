«Sécurité sans cesse évaluée»

«Le remplacement du bancomat de La Ferrière est en cours d’évaluation, a indiqué lundi Philippe Thévoz, conseiller communication de Raiffeisen Suisse. Une décision sera prise dans les semaines à venir. De façon générale, nous cherchons à dissuader les malfrats en rendant plus difficile l’arrachage des appareils, par de meilleurs ancrages notamment.» Philippe Thévoz évoque aussi des distributeurs moins remplis, une surveillance renforcée aux abords des filiales et davantage d'installations de vidéosurveillance. «Il y a aussi l’intégration d’une technologie qui macule les billets lors d’une ouverture forcée du coffre. Nous travaillons en collaboration avec les fabricants et les forces de l’ordre pour sans cesse améliorer la protection des installations et lutter contre de telles attaques», poursuit Philippe Thévoz. «La localisation, la qualité des installations font l’objet de réévaluations régulières de la part des banques, en tenant compte de l'utilisation par la clientèle, mais aussi des risques d’attaque.»