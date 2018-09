Ali, un Français de 39 ans, a connu une bien désagréable mésaventure, au centre hospitalier universitaire d’Amiens.

Ce grand sportif souffrait du genou gauche: «Cela faisait longtemps que j’avais mal. Et la douleur devenait vraiment intense. Début 2017, j’ai décidé d’aller consulter», explique Ali à qui un problème à la corne du ménisque a été diagnostiqué, explique Le Courrier Picard.

Une opération est agendée pour le 6 avril dernier. Sauf que l'opération va durer nettement plus longtemps que prévu. A son réveil, Ali va en apprendre une bien bonne.

«Un petit souci, très léger»

«Le chirurgien m’a dit qu’il y avait eu un petit souci, très léger, qu’il a juste ouvert la jambe droite. Il me fait le bulletin de sortie et il s’en va. (...) Le médecin a ouvert ma jambe droite, et c’est seulement quand il s’est rendu compte que mon ménisque était sain qu’il s’est rendu compte de l’erreur», raconte Ali à nos confrères.

Du coup, le jeune sportif s'est donc fait opérer à tort des deux genoux! Un traitement de choc qui l'a évidemment laissé invalide pendant de longues semaines: «Je l’ai très mal vécu. Je ne pouvais pas m’occuper des enfants, je ne pouvais rien faire, j’étais complètement dépendant. J’ai dû arrêter de travailler pendant trois mois.»

Le doc accuse l'infirmière

Le comble, c'est que le médecin a tenté de dissimuler son erreur. Résultat, non seulement il n'en a pas fait état dans le compte rendu opératoire, mais il n'a donné aucun traitement à Ali pour soulager son genou droit. De plus, le chirurgien a tenté de faire porter le chapeau à une infirmière!

«Je ne suis pas procédurier, mais j’ai le sentiment que l’hôpital n’a eu aucune considération pour moi, qu’il a cherché à fuir ses responsabilités», explique Ali qui a porté plainte contre le centre hospitalier.

(Le Matin)