La gendarmerie du Gard (F) l'annonce clairement sur sa page Facebook, voilà une «belle affaire»! Qui n'a pas échappé au «Parisien». Le 8 avril dernier, sur une commune dans la région d'Alès, une femme rentre de son travail et constate qu'une fois de plus, son compagnon est sous l'emprise de stupéfiants. Le couple se dispute devant leurs deux enfants et l'homme devient violent, physiquement et verbalement.

Les gendarmes de Saint-Ambroix interviennent et interpellent le concubin qui, lors de sa garde à vue, avoue que disputes et bousculades durent depuis des années. Mais les gendarmes le soupçonnaient également de travail illégal, puisqu'il était dans leur collimateur après avoir régulièrement posté des photos de son club pour y annoncer des soirées. Club qui n'a aucun existence légale.

De la place pour plus de 100 personnes

Les gendarmes ont obtenu l'autorisation du procureur de perquisitionner son domicile pour y découvrir... une véritable discothèque de 140m2 dissimulée au sous-sol: quatre salles aménagées, comprenant un espace informatique, Hi-fi et de gestion du son et lumière, un espace pole dance, une piste de danse, un bar, et un espace détente avec vidéo-projecteur. De quoi accueillir plus 100 personnes! Le propriétaire faisait évidemment payer l'entrée et louait également les lieux.

L'enquête a révélé qu'il a en outre organisé des soirées fin mars, alors que le confinement était déjà en vigueur. L'individu à commis de multiples infractions à la sécurité et les gendarmes ont saisi plus de 20 000 francs de matériel. Il sera jugé en septembre pour violences conjugales et travail dissimulé, mais a été incarcéré pour 26 mois dans le cadre de procédures antérieures le concernant. Et il aura également à répondre de non respect du confinement.

Michel Pralong