La macabre découverte a été faite mercredi vers 14 h 30 dans un champ, à côté de la douane franco-suisse de Ferney-Voltaire. Un employé municipal a découvert en bordure d’un champ «un corps d’homme décapité», a révélé «Le Dauphiné». «La tête, qui n’était plus accrochée au corps, gisait juste à côté.» «A quelques mètres», selon France 3.

La zone, qui se situe à 100 mètres de la frontière genevoise, a été bouclée une large partie de l’après-midi pour préserver la scène, précise le quotidien français. Les «techniciens scientifiques sont restés jusqu’au soir pour faire des prélèvements et constatations.»

Putréfaction avancée

L’enquête a été confiée à la brigade de recherche de Gex et à la Brigade territoriale d’Ornex. L’hypothèse d’un crime avec décapitation est la plus évidente. Mais, note «Le Dauphiné», il n’est pas impossible que l’homme soit mort «pour une raison x ou y» et que «les charognards auraient commencé à dévorer et à démembrer» son corps. Ce qui pourrait expliquer que la tête se soit décrochée.

«Cela faisait certainement plusieurs jours qu’il était là, le corps était en état de putréfaction avancée, partiellement momifié. La tête a été retrouvée posée à côté du corps, mais nous n’excluons pas que ce soit le fait d’animaux», a confirmé le parquet à l’AFP.

Disparu depuis le 2 juin

Le corps a pu être identifié grâce aux papiers d’identité retrouvés dans ses vêtements. Il s’agit d’un ressortissant suisse âgé de 81 ans et disparu depuis le 2 juin.

Détail intriguant, le corps ne portait ni pantalon, ni sous-vêtement. Le parquet estime possible qu’étant donné son âge, la zone isolée où il a été retrouvé et le fait qu’il avait de l’argent sur lui, le défunt a pu faire un malaise au moment de satisfaire un besoin naturel. Une autopsie va être réalisée à Lyon pour déterminer les causes de la mort.