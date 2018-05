Chaque matin, c'était le même cirque. En arrivant au travail, au lycée de Holmdel (New Jersey), le corps enseignant se retrouvait systématiquement nez à nez avec des excréments gisant près de la piste de course et sur le terrain de football.

Mais qui se cachait donc derrière ces actes répugnants et irrespectueux? Un élève en colère? Un animal récidiviste? Pour en avoir le coeur net, la police locale a installé des caméras de surveillance, raconte le «New York Magazine». Le coupable a rapidement été pris la main dans le sac: il s'agissait du directeur de l'école en personne.

Thomas Tramaglini, 42 ans, a été interpellé lundi et mis en examen le lendemain pour obscénité et défécation en public, notamment. Le quadragénaire a quitté son poste et son procès doit se tenir dans quelques jours. Les cours ont continué sans interruption.

Le coupable refusant de s'exprimer dans les médias, une journaliste a cherché à savoir si Tramaglini, coureur assidu, pouvait avoir souffert de la «diarrhée du coureur». «Sur 1000 joggeurs, peut-être deux auront des soucis de toilettes, c'est la norme. Mais cela ne devrait pas arriver sur une course quotidienne de quelques kilomètres», estime Doug Rice, président d'un club de triathlon interrogé par le «Holmdel Patch».

