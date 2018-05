Dans la nuit de jeudi à vendredi 18 mai, un homme enveloppé dans un drapeau américain a ouvert le feu au club de golf Trump National Doral, en Floride. Heureusement, Jonathan Oddi - un Américain originaire d'Afrique du Sud - qui criait et vociférait au sujet de Donald Trump, Barack Obama et le rappeur P. Diddy (cherchez l'erreur), tout en détruisant des ordinateurs, des tableaux, des meubles, des fenêtres, des portes et des décorations en verre, n'a fait aucun mort.

Depuis sa mise en examen pour tentative de meurtre envers des policiers - cinq ont été blessés -, cambriolage à main armée, agression aggravée avec arme, acte délictueux visant les biens et vol à main armée, les médias américains ont tenté de dresser son profil, rapporte «Paris Match». Mais pour l'heure, ce dernier n'a pas permis d'expliquer son geste irrationnel.

Pour rappel, l'homme de 42 ans a été rapidement maîtrisé par les forces de l'ordre. Touché par plusieurs balles, il a été transporté dans un hôpital à proximité. A sa sortie, le dimanche 20 mai, il a été «placé en détention provisoire sans possibilité de libération conditionnelle», écrit le magazine, citant «Miami Herald».

Strip-teaseur et Père Noël

D'après ses profils sur les réseaux sociaux, Jonathan Oddi a exercé plusieurs métiers. Un éclectisme professionnel qui vaut le détour: de professeur de fitness à directeur général d'une société de commerce de pierres précieuses et de minéraux en passant par Père Noël bénévole à l'hôpital pour enfants de Miami, investisseur dans l'immobilier ou même strip-teaseur.

«Il était assez détendu. C'était un type pas mal. Il n'a pas montré de signes de problèmes de gestion de sa colère. (...) C'est quelqu'un de bien», confie un de ses ex-collègues danseurs au «Miami Herald». Toutefois, ce dernier a admis que son ami était «isolé» dernièrement. Tous les deux travaillaient pour un site internet mettant en scène des actes sexuels entre des femmes et des strip-teaseurs.

Il adore Melania Trump

Si le forcené semble vouer une haine tenace au président américain, il admire en revanche son épouse Melania Trump. C'est du moins ce que révèle son compte Instagram, privé. «#flotus déchire! Elle est la représentation du maniérisme. Elle contre l'agressivité de Trump», a-t-il notamment commenté sur le réseau social.

Par ailleurs, selon le «Sun-Sentinel», l'homme était connu des services de police simplement pour des infractions routières: excès de vitesse, non-paiement de péages, conduite avec un permis expiré ou sans assurance. Rien de bien grave en comparaison de son mystérieux passage à l'acte.

On en apprendra davantage dans les prochains jours. (Le Matin)