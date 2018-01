Le frère, Cédric, et la mère de Jonathann Daval, l'homme qui a avoué hier soir avoir tué son épouse Alexia, se sont exprimés chez nos confrères de BFMTV.

«On a du mal à comprendre comment, pourquoi. L'acte n'est pas pardonnable, déclare le frère de Jonathann Daval. Il y a beaucoup de zones d'ombre (...) Alexia faisait partie intégrante de la famille...»

La mère de Daval renchérit: «Alexia, c'est une belle-sœur, une belle-fille... Elle faisait partie, pour nous, de notre famille.»

Et Cédric d'assurer la famille de la victime de sa compassion, tout en indiquant qu'il soutiendra son frère, malgré tout: «On comprend très bien leur douleur, les interrogations qu'ils peuvent avoir. On ne peut pas laisser tomber [Jonathann] malgré l'acte. On le soutiendra à notre façon.»

DOCUMENT BFMTV – Le frère et la mère de Jonathann Daval s'expriment: "L'acte n'est pas pardonnable" pic.twitter.com/9rTbzYjpEs — BFMTV (@BFMTV) 31 janvier 2018

(Le Matin)