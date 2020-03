«Pas besoin d'entrer dans l'immeuble pour sentir le cannabis. Ca pue la débauche là-dedans», nous dit cette voisine. Une autre prétend: «Ces derniers mois, il y a de plus en plus de va-et-vient. Tout le monde sait de quoi il s'agit. Ca trafique, on le sait tous.» Un troisième abonde: «On ignore qui habite là tellement ça change. Tellement ça tourne. Les gens y séjournent très peu de temps. Actuellement, je crois que c'est un Noir ou un Portugais.»

Ce dimanche 1er mars, vingt-quatre heures après l'effroi de la veille, les habitants du quartier de la rue Basse à Grandson sont à la fois catégoriques et pas vraiment surpris. Passablement détachés également. Au point de tomber sur un habitant qui lâche sans détours: «La population n'a pas été mise en danger, moi j'ai assez à faire.»

Un ou plusieurs tireurs?

Samedi, vers 12h30, c'est davantage l'homme ensanglanté s'extirpant du numéro 11 de la rue Basse qui a créé frayeur et émoi. Les coups de feu – 2 ou 3 – n'ont pas forcément été entendus par le voisinage ou compris. L'individu a bel et bien rejoint un véhicule parqué un peu plus loin. Un complice l'attendait au volant. Le fuyard est-il le locataire actuel de ce logement? Est-il le tireur? Y a-t-il plusieurs tireurs? A-t-il été arrêté?

A ce stade, la police cantonale vaudoise, sur ordre du Ministère public, s'en tient à confirmer les coups de feu et la découverte de plusieurs personnes blessées dans l'appartement. S'agissant du nombre de victimes et de leur état de santé – blessées ou décédées depuis hier? –, c'est le black-out complet afin de ne pas compromettre les opérations de grande envergure qui sont en cours.

Trafic de drogue?

Le pourquoi de cette fusillade est totalement hypothétique pour l'heure. Le trafic de stupéfiants revient pourtant de manière insistante, pas seulement de la part de voisins qui assistent tous les jours à des allées et venues suspectes. Des sources bien informées parlent aussi d'un règlement de comptes entre bandes. Le nom et le prénom qui figurent sur la boîte aux lettres du logement incriminé ne donnent guère d'indications d'origine. Si tant est que ce soit la personne qui loge bien à cet endroit.

Evelyne Emeri

evelyne.emeri@lematin.ch