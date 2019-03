Des tags et des dessins haineux ont été peints dans la nuit de vendredi à samedi sur les murs du gymnase de Morges (VD). Dimanche, des élèves se sont spontanément mobilisés pour les couvrir ou les effacer.

Des dizaines de symboles et de propos insultants, racistes et menaçants ont été tagués à l'intérieur du bâtiment, a indiqué dimanche l'Etat de Vaud dans un communiqué. Une exposition portant sur des femmes engagées se battant pour leurs droits ou luttant pour des changements sociaux a également été sprayée.

La police a été immédiatement avertie et la brigade sûreté a relevé des traces sur place. Une enquête est en cours et une plainte sera déposée.

La conseillère d'Etat Cesla Amarelle et la direction du gymnase de Morges condamnent «avec la plus grande fermeté ces actes innommables, empreints de violence et d'intolérance», peut-on lire dans le communiqué. De tels actes «vont à l'encontre des valeurs défendues par l'ensemble des partenaires de l'école publique vaudoise et de notre société».

Les services de nettoyage et de peinture de l'Etat prendront le relais des élèves volontaires lundi à la première heure. L'établissement ouvrira ainsi ses portes normalement.

