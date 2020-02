Ryan Hernandez, 21 ans, plaide coupable, rapporte le site Kotaku. Le jeune homme est sur le point de connaître la sentence, en avril prochain, qui le sanctionnera pour avoir volé en 2016 «des fichiers confidentiels de Nintendo relatifs à ses consoles et à ses jeux». Mais pas que...

Hernandez a été confondu une première fois en 2017 après avoir intercepté, avec la complicité d'un ami, les codes d'accès d'un employé de Nintendo et d'avoir ensuite pu télécharger des documents brûlants autour de la Nintendo Switch. Des fichiers qui ont été ensuite rendus public bien avant le lancement de la console hybride de Mario.

Première perquisition

Après la perquisition au domicile de ses parents, en octobre 2017 en Californie, Hernandez avait juré la main sur le cœur qu'il comprenait les conséquences de ses actions et qu'il cesserait à jamais de se livrer à ces activités délictueuses.

Mais un an plus tard, le jeune californien remettait le couvert en parvenant à s'introduire une nouvelle fois dans les serveurs de Nintendo et d'y voler diverses informations sensibles... Et de s'en vanter, notamment sur Twitter, tout en partageant son butin sur un forum. Du pain bénit pour les enquêteurs.

Seconde perquisition

A la suite d'un second raid à son domicile, la «Cyber Task Force» de Seattle a non seulement retrouvé, dans les disques durs de son matériel informatique, des milliers de fichiers appartenant à Nintendo mais encore des traces d'un imposant matériel pédopornographique, des photos et des vidéos naïvement classées dans un dossier libellé «Bad Stuff» («Trucs louches»).

Hernandez risque jusqu'à 25 ans de prison mais, ayant plaidé coupable pour les deux crimes fédéraux qui lui sont reprochés, le hacker pourrait s'en tirer avec trois ans d'incarcération. Il a déjà accepté de payer à Nintendo une réparation pour préjudice de 259 323 dollars (plus de 250 000 francs) et devra figurer dans le registre américain des délinquants sexuels.

JChC