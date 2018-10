«Je suis en deuil. Je le connaissais depuis environ trois ans et il venait régulièrement manger à la maison. C'était un brave petit, qui avait le même âge que mon fils. Du coup, nous étions très proches», partage Nicolas*. Ce dernier ne digère pas la mort de John*, victime d'un dramatique accident dans la nuit de vendredi à samedi, vers 3h du matin, à Crans-Montana (VS).

«Un chauffard, au volant d'une BMW immatriculée dans le canton de Vaud, l'a percuté à la sortie d'un parking de la rue Centrale. Le jeune s'est agrippé au capot, pour ne pas finir sous les roues. Mais, au lieu de s'arrêter, le conducteur a accéléré», raconte Nicolas, qui avait croisé la victime dans une boîte de nuit quelques minutes auparavant.

«D'après plusieurs témoins, la voiture roulait au moins à 80 ou 90 km/h quand John est tombé», poursuit Nicolas, qui est arrivé parmi les premiers sur place. «Il avait le crâne ouvert et saignait beaucoup. Quelqu'un l'avait placé en position latérale de sécurité et il respirait avec difficulté. Quand l'ambulance l'a emmené, je savais qu'il avait peu de chances de s'en tirer.»

Le jeune est mort à l'hôpital

Transporté d'urgence à l'hôpital à Sion, le jeune homme de 21 ans, ressortissant britannique, a finalement succombé à ses blessures. Selon plusieurs sources, il étudiait à l'école hôtelière des Roches, sur les hauts de la station valaisanne.

Pour Nicolas, patron d'une enseigne de la rue Centrale, l'accident est intentionnel. «Je ne sais pas ce qui a pu se passer entre eux, ni pourquoi ils se sont retrouvés vers le parking. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'une personne normale ne continue pas de rouler sur 800 ou 900 mètres alors qu'un homme est accroché au capot.»

La police est également arrivée rapidement sur les lieux et la rue a été bouclée durant plus de douze heures pour les besoins de l'enquête. Un porte-parole indique d'ailleurs que le chauffeur a été arrêté et placé en détention provisoire.

*Prénoms d'emprunt (Le Matin)