Le juge d'instruction en charge du dossier du meurtre de Madeleine – «Maddie» – McCann a écrit une lettre à ses parents qui leur confirme le meurtre de leur fille, révèle mardi le tabloïd anglais «The Mirror». Il leur précise qu'à ce stade de l'enquête, il ne peut révéler pourquoi il en arrive à une telle conclusion.

Hans Christan Wolters est en charge de l'enquête sur Christian Brueckner, 43 ans, l'homme soupçonné d'être le responsable de la disparition de Maddie. Contacté par le tabloïd, le juge confirme s'être adressé par écrit à la famille McCann: «En prenant en compte que ce serait très dur pour eux, nous leur avons révélé que nous nous considérons leur fille morte. Mais nous ne pouvons leur dire pourquoi nous l'affirmons. Il est plus important pour nous de parvenir à terminer nos investigations et de mettre la main sur le coupable que de jouer cartes sur table maintenant et de révéler prématurément des informations (susceptibles de perturber l'enquête, ndlr)», précise-t-il.

Toujours selon le tabloïd anglais, cette position contrarierait les plans de l'avocat des parents de Maddie, Rogerio Alves, qui espérait utiliser ces éléments nouveaux afin de convaincre les autorités portugaises de rouvrir le dossier.

JChC