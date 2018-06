«Kathleen Dehmlow est née le 19 mars 1938 de Joseph et de Getrude Schunk à Wabasso. Elle s'est mariée avec Denis Dehmlow (...) en 1957. De cette union sont nés deux enfants Gina et Jay. En 1962, elle est tombée enceinte des œuvres du frère de son mari Lyle Dehmlow et a déménagé en Californie. Elle a abandonné ses enfants, Gina et Jay qui ont été élevés par ses parents à Clements. Elle est décédée le 31 mai à Springfield et affronte le jugement dernier. Elle ne manquera pas à Gina et Jay qui sont persuadés que ce monde est devenu meilleur sans elle.»

Paragraph 1: ok

Paragraph 2: ok

Paragraph 3: wait

Paragraph 4: OH

Paragraph 5: *airplane flies overhead with a banner reading WELCOME TO HELL MOM* pic.twitter.com/ppV45htrda — Stu (@RandBallsStu) 5 juin 2018

Telle est la nécrologie que les lecteurs du journal local Rewood Falls Gazette ont découvert la semaine dernière. Un avis mortuaire qui ressemble plus à un règlement de compte qu'à un hommage. Avec une question qui a sans doute déjà fait surface sur les réseaux sociaux: était-ce approprié? (Le Matin)