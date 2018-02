«Je veux garder ma maîtresse». L’intitulé de la pétition, lancée en ligne par une poignée de parents, tranche radicalement avec le témoignage choc que nous ont confiés des parents d’anciens jeunes élèves de l’établissement primaire et secondaire d’Oron-Palézieux.

Les premiers défendent bec et ongles l’enseignante de leurs bambins, licenciée pour justes motifs par la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) il y a trois semaines. «Nous n’acceptons pas la décision prise par la DGEO. Nous souhaitons sa remise en fonction. Ses élèves ont entre 4 et 6 ans et ont besoin de stabilité. Nos enfants ont besoin d’un cadre suivi, la maîtresse faisant tout pour cela», mentionne, entre autres, le courrier des 331 pétitionnaires, posté hier matin.

«On ne les croyait pas»

À l’autre extrême de ce soutien indéfectible envers cette professeure aguerrie, d’autres parents que nous avons écouté. Dont un couple, particulièrement bouleversé, qui nous a écrit et parlé après avoir découvert cette affaire dans «Le Matin» du 17 janvier. Ils ont reconnu l’ancienne maîtresse d’école de leurs propres enfants et ce qu’ils nomment «ses méthodes» ou «ses pratiques»: attitude autoritaire, gestes musclés, vocabulaire inapproprié, surnoms dévalorisants, humiliations. C’est bien ce qui a conduit le directeur de l’enseignement obligatoire, Alain Bouquet, à renvoyer avec effet immédiat cette collaboratrice, qui a plus de 35 ans de métier. Celui-ci évoquait, sans entrer dans le détail, «des comportements inadéquats et répétés».

À ces premières accusations d’actes de violence physique ou verbale arrivées jusqu’au DGEO, s’ajoute désormais un autre volet. La parole de deux garçons qui n’ont jamais été crus, ni par leur mère, ni par leur père, à l’époque de leur récit, pensant qu’ils exagéraient. «À notre premier, elle répétait sans cesse qu’il était mauvais, que c’était une mauvaise personne. Il ne voulait plus aller à l’école. La direction nous disait que le problème, c’était notre fils», raconte le papa.

«T’es un bidon, t’es un bidon»

«Notre second garçon a eu cette même enseignante. Un jour, il est arrivé en pleurant, il criait: «Je n’aime pas la maîtresse». Il a expliqué qu’elle le mettait au coin, lui faisait baisser son pantalon, les fesses devant toute la classe. Comme il était un peu rond, elle lui disait «T’es un bidon, t’es un bidon»… Et tous ses camarades suivaient», détaille encore ce père, qui a demandé pardon à ses enfants. Là encore, le couple est allé chez le directeur. «Il nous a demandé de laisser tomber. Puis nous avons quitté la région.»

Recontacté hier, le patron de la DGEO ne souhaite pas commenter ces nouvelles allégations. Pas davantage le fait que le directeur de l’établissement scolaire, Jean-François Détraz, est toujours en arrêt maladie depuis les derniers événements. Quant à l’enseignante incriminée, elle n’est pas joignable. (Le Matin)