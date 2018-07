Il faut reconnaître au pasteur Tito Wats un certain sens des affaires. Ce révérend zimbabwéen vendait, à un prix exorbitant, aux fidèles de sa paroisse, des tickets... pour le paradis.

Aux policiers venus l'arrêter le 28 juin pour escroquerie, l'homme d'église a affirmé sans sourciller s’être entretenu «avec Jésus lui-même». Ce dernier lui aurait dit que ses tickets ouvriraient aux fidèles les portes du jardin d'Eden.

Et ses billets pour le paradis, Tito Wats les vendaient au prix de 500 dollars, explique Paris Match. Dans un pays où la paie journalière moyenne n'est que de deux dollars, ça faisait cher le repos éternel dans les nuages!

Pour convaincre ses acheteurs, le bon pasteur prétendait que les tickets étaient faits d'or pur... Reste que Tito Wats a, lui, bel et bien décroché son billet pour la prison.

#MorningAddiction Whats your opinion on Pastor selling tickets to heaven?

Zimbabwe Pastor Tito Wats was arrested for selling tickets to heaven.He said Jesus appeared to him then gave him tickets to sell for $500 especially sinners so that they could also enter heaven. pic.twitter.com/gXKrZxuC7k