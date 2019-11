Véritable symbole des incendies qui ravagent l'Australie depuis septembre dernier, le koala «Lewis», sauvé des flammes par une grand-mère la semaine dernière, est finalement décédé ce mardi matin, à l'hôpital spécialisé de Port Macquarie.

La pauvre bête avait été grièvement blessée sur la poitrine, les pattes et à l'abdomen. «Lewis» souffrait terriblement et a dû être euthanasié, précise l'établissement spécialisé dans les soins pour les koalas.

Un état qui s'est aggravé

«Aujourd'hui, nous avons pris la décision d'endormir «Lewis». Nous l'avons placé sous anesthésie générale ce matin pour regarder ses brûlures et changer les bandages. (...) Dans son cas, les brûlures se sont aggravées, et malheureusement ne se seraient pas améliorées», écrit l'hôpital de Port Macquarie sur Facebook.

Et de poursuivre: «L'un des buts de l'hôpital pour koalas est le bien-être animal, et c'est sur cette base que la décision a été prise. Merci pour votre support sans faille.» Le sauvetage de «Lewis» avait été filmé et relayé sur les réseaux sociaux du monde entier. La grand-mère, qui avait sorti le koala des flammes, était présente auprès du marsupial lors de sa mort.



L.S.