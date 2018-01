T.*, un ASP 4 (agent de sécurité publique) de la Brigade des renvois de la police genevoise vient d’être muté de son bureau de l’Hôtel de police de Carl-Vogt dans un autre office, à l’aéroport de Genève. L’homme est sous enquête, prévenu par la justice genevoise d’abus d’autorité et d’appropriation d’argent.

L’instruction est diligentée par le procureur général de Genève, Olivier Jornot. Cette procédure a été initiée suite à la saisie, par l’Inspection générale des services (IGS), de l’ordinateur d’un collègue de T., un bon copain de brigade qui filmait les interventions professionnelles de la police et matait du porno sur son poste de travail (lire «Le Matin» du 13 décembre 2017). Ce dernier a été suspendu, sans traitement.

Sans le vouloir, le «cinéaste» a ouvert la boîte de Pandore… Son PC et son disque dur ont révélé une vingtaine de films tournés en service avec une Go pro ou son iPhone. Dont l’un réalisé alors que les deux compères étaient encore affectés à la surveillance des Ambassades du canton, il y a trois ans environ, avant d’intégrer la brigade des renvois.

On y voit les ASP, en uniforme, s’arrêter au bord d’une route et ouvrir la fenêtre de leur véhicule. On entend T. expliquer à un mendiant qu’il ne peut pas rester ici. Il lui demande de lui donner son gobelet et s’en empare. La vidéo montre quelques pièces de monnaie dans le récipient. Le Rom s’éloigne de la voiture en serrant ses mains, comme s’il disait «Merci». T. était au courant que la scène était filmée puisqu’on l’entend prononcer: «Ah non, moi s’il y a la caméra, je sais plus où je suis, je sais plus ou je suis après.» Difficile pour l’ASP 4 de contester la scène filmée. Son avocat, Me Alain Berger, confirme le déplacement de son client dans un autre service de la police. «L’enquête administrative est suspendue dans l’attente du résultat du pénal. Mon client conteste s’être approprié le gobelet.»

Pas de commentaire

L’affaire des films découverts a engendré, elle, la mise en prévention de plusieurs ASP pour abus d’autorité. L’officier de communication, Jean-Philippe Brandt, ne commente pas ce cas. Il rappelle qu’actuellement, 32 ASP 4 travaillent à la police genevoise, essentiellement dans le domaine du refoulement. Après avoir dépendu de la police judiciaire, la Brigade des renvois est désormais sous la responsabilité de la police internationale. Selon plusieurs sources, il existe un véritable problème de recrutement et d’encadrement.

* nom connu de la rédaction (Le Matin)