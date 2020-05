Lundi 11 mai, vers 6 heures du matin, des policiers qui patrouillaient dans les environs du zoo de Franklin Park, à Boston, ont été interpellés par un passant qui leur a signalé un animal visiblement échappé. Des renforts ont aussitôt été appelés et les forces de l'ordre se sont retrouvées face à... un paon. Mais attention, «un mâle extrêmement grand, légèrement intimidant et assez beau», écrit la police sur son site.

Il était donc plus prudent de ne pas trop l'approcher, mais il fallait également qu'il ne s'aventure pas trop loin. L'un des policiers a alors eu une idée. Il a cherché sur son smartphone l'appel à l'accouplement qu'émet un paon femelle et l'a joué au mâle. Et cela a a fonctionné! L'oiseau s'est mis à le suivre, jusqu'à se retrouver dans une cour clôturée, où tout le monde a pu attendre tranquillement l'arrivée de membres du personnel du zoo voisin.

En chasse

Ceux-ci ont pu récupérer le paon, âgé de 6 ans et qui s'appelle Snowbank, écrit l'agence Associated Press. Au zoo, les paons se promènent librement mais normalement ne sortent pas de l'enceinte. Mais comme c'est la saison des amours, il est fort possible que Snowbank était à la recherche d'une femelle et s'est donc aventuré dehors. Pas de chance pour lui, il n'aura eu qu'un rencart téléphonique. Aujourd'hui, il est de retour au zoo et se porte très bien. Il est peut-être juste un peu frustré.

Michel Pralong