Le procès du père incestueux s'est ouvert aujourd'hui à 14h, à Lausanne, devant la Cour d'appel pénale. Les avocats estiment que la justice vaudoise a surréagi lors de l'audience de première instance en mars dernier. Pour eux, leur client – un Vaudois de 42 ans – a été condamné de manière excessive uniquement pour pallier le laxisme de la Justice de paix et du Service de protection de la jeunesse (SPJ). Ces deux autorités viennent d'être lourdement épinglées par le rapport Rouiller, commandé par un Conseil d'Etat éclaboussé par cette affaire hors-norme, tant dans la gravité des actes perpétrés par cet homme que dans leur durée (2004-2015). Sans compter le directeur du SPJ remercié «d'un commun accord» la semaine dernière. La première tête à tomber dans cette catastrophe humaine.

«Ils ont dit la vérité, j'en ai marre»

A son introduction en salle d'audience, on peine à croire qu'il s'agit bien là du même prévenu qui a comparu en première instance en mars dernier. Condamné à 18 ans en première instance, il est transfiguré. Méconnaissable. Comment le reconnaître? Ses cheveux sont coupés, propres. Il a coupé sa barbe d'ogre et apparaît désormais rasé de près, rajeuni, amaigri. La transformation est spectaculaire Le quadragénaire ne conteste plus qu'un seul viol sur sa deuxième fille, celui dans un hôtel de Moudon lors de sa remise en liberté conditionnelle en 2016 .

Par contre, revirement total de situation en ouverture d'audience. Pour tout le reste, tous les viols, tous les abus sexuels, les contraintes, la sexualité débridée avec et entre les enfants, il ne nie plus et demande même pardon. «Je ne conteste plus. J'admets tout. J'en ai marre finalement de tout ça. Je n'ai plus envie de me battre. Mes enfants ont dit la vérité.» Plus loin, s'adressant à eux (seule la fille aînée, dénonciatrice et plaignante est là, ndlr.): «Merci d'avoir eu le courage de m'attaquer en justice. Pardon pour tout ce que je vous ai fait. Et je veux dire à ma fille que «Je l'aime toujours. Il faut qu'elle retourne à l'église (ndlr. la famille était mormone).»

Le procureur Christian Maire requiert la confirmation de la peine retenue en première instance à l'encontre de ce père de huit enfants, qui en a abusé et les a maltraités durant des années dans un huis clos que ni les services sociaux, ni la justice, ni la police n'a réussi à percer. Ce sera donc 18 ans ferme, en tenant compte d'une légère diminution de responsabilité, pour inceste, viol, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel, menaces, mise en danger de la vie d'autrui, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, notamment.

evelyne.emeri@lematin.ch

(Le Matin)