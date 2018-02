Deux des trois personnes trouvées mortes dans la nuit de jeudi à vendredi à Spreitenbach (AG) ont été tuées par des coups de feu et des coups de couteau. La cause de la mort de la troisième n'a pas encore été déterminée.

Un couple et leur petit-fils ont été découverts sans vie dans leur appartement dans un immeuble locatif. Selon les résultats des autopsies, la femme âgée de 55 ans est morte des suites de coups de feu. Le petit-fils âgé de 4 ans est décédé après avoir reçu des coups de feu et des coups de couteau.

Il tue femme et petit-fils

La cause de la mort du mari, âgé de 77 ans, n'est pas encore connue, a indiqué mardi le Ministère public du canton d'Argovie. Aucune trace de blessure n'a été constatée sur son corps. Selon les enquêteurs, c'est lui qui a tué sa femme et leur petit-fils. L'arme utilisée n'est pas une arme militaire.

En plus de l'arme découverte dans l'appartement, les enquêteurs ont aussi trouvé un couteau de cuisine qui pourrait avoir servi dans ce drame familial dont les causes et le déroulement n'ont pas encore été éclaircis. (ats/nxp)