Ce sont des séquences rares. Et surtout troublantes. Le FBI a décidé de rendre public des extraits d’interview de Samuel Little. L’homme, aujourd’hui 79 ans, a des airs de grand-père bonhomme ou facétieux. Il s’exprime tranquillement. Tente d’être précis. Relate ses souvenirs. Il sourit parfois en les évoquant. Or il parle de ses victimes et de ses crimes.

Samuel Little est officiellement, depuis dimanche dernier, le tueur en série le plus prolifique de l’histoire des États-Unis. Il a été condamné à la perpétuité en 2014 pour le meurtre de quatre femmes. Il a depuis confessé… 89 autres crimes. 93 au total, donc. Le FBI estime qu’il est crédible et a pu en authentifier 50. Des femmes qu’il a presque toutes étranglées. Des crimes commis dans 19 états durant plus de trente ans, de 1970 à 2005.

Pas encore identifiées

Dans les cinq extraits visibles ci-dessus, le tueur revient sur cinq de ses crimes. Si le FBI a choisi de les montrer, c’est que ces cinq victimes n’ont pas encore pu être identifiées. L’agence fédérale espère recueillir des informations du public.

Dans ces extraits, on entend le tueur en série décrire les circonstances des rencontres, les lieux, une route qui part à tel endroit, la végétation, l’endroit exact où il a abandonné un corps. Il y décrit ses victimes avec ce qui semble parfois être de la tendresse…

«Elle était belle, la peau couleur miel. Elle était gentille», note-t-il, avant de préciser: «c’est la seule que j’ai jamais tuée en la noyant». D’une autre il affirme qu’il l’aimait. Puis qu’il a laissé son cadavre sur un tas d’ordure.

700 heures d'interview

Les confessions de Samuel Little, les États-Unis le doivent à un seul homme, un ranger texan nommé James Holland. C’est lui qui a décidé de tenter de faire parler le tueur. Il voulait donner un nom à ses victimes, presque toutes des femmes de quartiers déshérités, des toxicomanes, des laissées-pour-compte, des sans-abri.

Au final, ça a donné 700 heures d’interview, régulièrement réalisées dans une certaine décontraction, autour d’un soda, d’une pizza. Et une réussite certainement bien au-delà des espoirs les plus fous de James Holland: Samuel Little n’avait jamais parlé avant.

Il aimait tuer

Sur CBS, Holland a décrit le tueur en série comme très intelligent et doté d’une mémoire photographique «phénoménale». Il a expliqué qu’absolument tout ce qu’il a confié – et qui a pu être vérifié – était vrai. Il ne lui a jamais menti.

Toute la démarche de l’enquêteur vise à permettre d’identifier les victimes du serial killer. On n’en apprendra donc pas beaucoup sur la psychologie et les motivations du tueur. Même s’il a plusieurs fois expliqué qu’il avait du «plaisir» à tuer. «Je ne pense pas qu’une autre personne ait fait ce que j’aimais faire. Je pense que je suis le seul au monde. Ce n’est pas un honneur. C’est une malédiction», a-t-il lâché.

L’enquêteur, enfin, a remarqué que le tueur en série aimait dessiner et était plutôt doué. Il lui a fait dresser le portrait de ses victimes. Ils sont saisissants. Voici les cinq femmes dont il parle dans la vidéo ci-dessus.

Marianne ou Mary Ann, 18 ou 19 ans, décrit comme transgenre, tuée à Miami en 1971 or 1972.

La femme que Little trouvait «belle et gentille», 30 à 40 ans, tuée à La Nouvelle-Orléans en 1982.

La femme aux courts cheveux blonds, 25 ans environ, au «style hippie», tuée dans le Kentucky en 1984.

Femme, grande, 24 ans, peut-être prénommée Ruth. «Je l’aimais», a précisé Little. Il l’a tuée dans l’Arkansas entre 1992 et 1994.

Femme noire, la quarantaine, «mince, la peau foncée». Il l’a tuée en 1993 dans le Nevada.

Renaud Michiels