Le lundi 11 juin, la justice du Massachusetts (USA) a condamné à la prison à vie un Américain pour le meurtre de sa femme, une enseignante spécialisée dans un lycée.

Les faits remontent à février 2017. Après avoir poignardé à mort sa compagne, il a envoyé les photos de son cadavre à ses proches, tout en leur demandant de prendre soin de sa fille de 6 ans et son fils de 2 ans.

Comble du glauque: les deux bambins étaient présents au domicile familial lorsque le drame s’est produit, a relayé CBS. A en croire la chaîne, le garçonnet figurait même sur l’un des clichés pris par le tueur ce jour-là.

Une femme aimante et engagée

«Elle voulait aider. Elle était gentille, aimante, elle soutenait tout le monde. C’était une voisine super et une mère incroyable», assurait la mère d'un de ses élèves après la tragédie. Si la victime était décrite comme une femme «aimante» et «engagée» pour ses étudiants, son tueur la trouvait cruelle et méchante. Il n'a pas manqué de le souligner durant son interrogatoire.

Plaider la maladie mentale ainsi que la souffrance d'un stress post-traumatique après avoir subi des abus sexuels dans son enfance n'a pas suffi à sauver l'accusé de la prison à perpétuité. (Le Matin)