À huis clos, le Tribunal pénal des mineurs régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a jugé mardi quatre jeunes de 19, 18, 16 et 15 ans qui ont commis des déprédations à la piscine et dans un collège du Locle, en 2016 et en 2017, alors qu'ils étaient tous mineurs.

Identifiés l'an dernier et interpellés par la police neuchâteloise, ces ados ont sévi au collège Jehan-Droz, à la salle de sport de Beau-Site, au collège des Jeanneret, dans deux restaurants et à la piscine communale.

Gravité

Le juge des mineurs Nicolas de Weck communique ce mercredi qu' «en fonction de la gravité de leurs actes», trois des auteurs ont été condamnés.

«Celui dont la culpabilité était la plus lourde a été condamné à une peine de deux mois de peine privative de liberté avec sursis», indique le juge.

Intérêt général

Deux autres écopent l'un de 30 jours de travail d'intérêt général avec sursis partiel, l'autre de trois demi-journées avec sursis. Un quatrième prévenu a été acquitté. Un cinquième sera jugé ultérieurement: il ne s'est pas présenté à son procès.

Le 7 juillet 2017, «L'Express/L'Impartial» relatait que 3000 baigneurs avaient été privés de la soirée Caraïbes prévue la veille à la piscine, en raison des déprédations commises la nuit précédente.

Pots de fleurs

Mobilier de restaurant, caissons de sauvetage, sièges de surveillance, pots de fleurs: tout avait été jeté dans les bassins, y compris la base technique d'un robot nettoyeur valant 35 000 francs.

Selon les journaux neuchâtelois de l'époque, l’affaire avait suscité l’indignation générale, raison pour laquelle le juge des mineurs communique ce mercredi le jugement rendu.

Allumé un feu

À la salle de gymnastique des Jeanneret, les vandales avaient allumé un feu sur le parquet et bouté le feu à un matelas. Au Tennis club, la porte avait été fracturée.

Les jeunes démolisseurs avaient posté sur Snapchat une vidéo de leurs «exploits». On y voyait des ados balancer les chaises dans les bassins, à visages découverts. Partagée sur Facebook, cette vidéo a permis aux internautes, puis aux policiers, d’identifier les vandales. (Le Matin)