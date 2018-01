Avocats de Jonathann Daval, qui a avoué hier soir avoir tué son épouse Alexia, Randall Schwerdorffer et Ornella Spatafora ont été convoqués aujourd'hui par le bâtonnier de Besançon.

En cause, les déclarations tenues par les deux avocats devant la presse, peu après les aveux de Jonathann Daval. Selon nos confrères de Libération, le bâtonnier a tenu à leur rappeler l’article 63-4-4 du code de procédure pénale qui précise que «sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, l’avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu’il assiste, ni des informations qu’il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations».

Une manière de dire à Randall Schwerdorffer et Ornella Spatafora de tenir leur langue devant les médias. Un tirage d'oreille qui n'a pas eu beaucoup d'effet puisque que Me Schwerdorffer était présent ce soir sur le plateau de l'émission de France 5 «C à vous» où il s'est défendu.

«Je n'ai parlé que des éléments qui avaient été divulgués dans la presse et donc qui n'étaient plus couverts par le secret de l'instruction, a précisé l'avocat. Et quand j'ai parlé, la garde à vue de Jonathann était terminée. Des avocats s'en sont pris à moi sur le plateau de BFM hier c'était un lynchage médiatique, sans aucune contradiction.»

Les déclarations de Randall Schwerdorffer, peu après les aveux de Jonathann Daval (Le Matin)