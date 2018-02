À l’abri des regards et surtout des médias, les enquêteurs ont convoqué les deux employés du groupe valaisan SOS Surveillance, à l’Hôtel de Police de Lyon (F). Également conviée et auditionnée, la fille de l’un d’eux, impliquée dans ce mystérieux braquage de jeudi passé. Placé en garde à vue, le trio a été clairement cuisiné par les limiers lyonnais de la police judiciaire. Parce que ni eux, ni la police cantonale vaudoise n’étaient convaincus par le récit que leur servaient le conducteur du fourgon blindé, sa fille de 22 ans qui vit à Lyon et son coéquipier. Car c’est bien de complicité ou d’association de malfaiteurs dont se méfiaient, depuis les premières heures du 8 février, les autorités policières et juridiques franco-suisses.

Convoyeurs arrosés par le gang

Le scénario du kidnapping de la jeune femme à son domicile par deux faux plombiers, puis sa séquestration. Une prise d’otage pour faire plier son père qui conduit à ce moment-là, en compagnie d’un collègue, un fourgon blindé, rempli de liquidités – 20 à 30 millions non confirmés –. Une sortie de l’A1 contrainte à la hauteur de Chavornay (VD). Un braquage éclair par un commando armé, non violent, sur un parking très proche de l’axe autoroutier pour ne pas affoler la géolocalisation du véhicule. Trois braqueurs qui s’évanouissent dans la nature en 4x4 Porsche et un épilogue à 20 km de Lyon: la jeune fille est retrouvée ligotée et bâillonnée par un passant en pleine campagne. Elle n’est pas blessée, tout juste choquée.

Depuis la garde à vue, le script s’est modifié.

Les deux convoyeurs sont passés à table, nous indique une source française. Ils ont raconté que les trois assaillants leur avaient laissé un carton avec quelque 350'000 francs suisses. Et qu’ils l’avaient planqué dans une forêt en Suisse. Généreusement offerte par les braqueurs, cette petite partie du butin a bien été retrouvée là où les employés de l’entreprise de Vernayaz (VS) ont dit l’avoir enterrée. D’autres personnes vont faire l’objet de vérifications appuyées: le personnel de la société de transfert de fonds, qui a déjà été victime de collaborateurs peu scrupuleux par le passé; mais aussi le ou les mandataire(s) de ce précieux transport, dont le contenu s’est volatilisé avec des malfaiteurs s’exprimant dans un français à l’accent non identifié.

Hier après-midi, malgré ce rebondissement inattendu – les liasses offertes et cachées –, le Parquet de Lyon a levé la garde à vue des convoyeurs et les a relaxés. Le procureur a estimé que leur aveu spontané était crédible et qu’il n’y avait pas lieu de les déférer devant un juge pour une potentielle mise en examen. En revanche, les deux hommes risquent bien d’être poursuivis pour recel de vol. S’agissant de la malheureuse enlevée chez elle alors qu’elle attendait vraiment un plombier, elle dit avoir été dissimulée dans une grande poubelle pour être extraite discrètement de son immeuble. Ses déclarations n’ont jamais varié et ont visiblement aussi persuadé les inspecteurs de la PJ.

No comment

À Lyon, la Direction interrégionale de la police judiciaire (DIPJ) renvoie au Parquet qui ne répondait plus après la relaxe des gardés à vue. Ici en Suisse, la police cantonale vaudoise nous renvoie en France pour toute communication, tandis que Monica Leita Vermot, procureure chargée du volet vaudois de ce casse spectaculaire, ne commente pas l’affaire. À ce stade des investigations, la piste du grand banditisme reste privilégiée. (Le Matin)