«Jusqu’ici, je n’avais jamais vu de telles méthodes de vente du cannabis», lâche le procureur de la République de Grenoble Éric Vaillant dans «Le Dauphiné». Il y a en effet de quoi être étonné. À Grenoble, des dealers organisent des tombolas pour fidéliser leur clientèle!

Cette opération marketing serait le résultat d’une féroce concurrence entre vendeurs de drogues. Elle s’est tenue via les réseaux sociaux dans le quartier Mistral, «haut lieu du trafic de drogue», précise «Le Parisien».

«Félicitation au gagnant»

Concrètement, les policiers grenoblois ont découvert qu’un tirage au sort par un homme masqué et ganté avait eu lieu dimanche et a été diffusé sur la messagerie Snapchat. On pouvait ensuite lire, dans une orthographe approximative: «La personne possédant le même tiquet est priez de venir chercher son cadeau.» Puis: «Félicitation au gagnant»… Le gros lot étant une console de jeux. Une PlayStation 4 avec deux manettes et deux jeux, précise «Le Dauphiné».

Commentaire d’Éric Vaillant dans «Le Parisien»: «Cela veut dire qu’il y a beaucoup de drogue à Grenoble. Au point que les dealers sont obligés de se battre pour les clients. Nous avons bien sûr lancé une enquête pour tenter d’identifier qui a tourné cette vidéo et où se déroule précisément ce trafic.»

Le quotidien français rappelle que dans le même quartier Mistral, en 2014, une affichette avait été dénichée sur un point de deal. Elle indiquait: «Fermeture exceptionnelle. Toutes nos excuses. Réouverture prochainement. Merci de votre compréhension»…

