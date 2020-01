Vendredi après-midi vers 16h30, le groupe «neutralisation, enlèvement, détection d'engins explosifs (NEDEX)» de la Police cantonale vaudoise a procédé à la récupération et à la destruction par explosion de 18 cartouches de cheddite, a-t-elle indiqué après l'opération. Cela représente environ 2 à 3 kilos d'explosif, selon le communiqué, qui précise que l'opération a eu lieu «selon les règles en vigueur et dans un site approprié».

En début d’après-midi, un particulier, domicilié à Aigle, avait informé les forces de l'ordre qu’il détenait, dans son garage privatif, les explosifs précités, dont une partie de la matière active avait cristallisé. Ce type de produit est notamment utilisé dans le secteur agricole pour faire exploser des souches d'arbres.

A Genève aussi

Lundi 13 janvier, les habitants de Presinge (GE) et des communes alentours ont entendu une «forte explosion» vers 21h30. C'était là aussi la conclusion d'une intervention des démineurs du Nedex, à la suite de la découverte de cheddite dans un corps de ferme.

Un particulier avait contacté les forces de l'ordre vers 16h pour signaler l'inquiétante trouvaille d'un kilo de cette matière explosive. Etant vraisemblablement là depuis un certain temps et le produit avait cristallisé au risque d'être devenu instable. Quelque 60 personnes avaient dû être évacuées et conduites à la salle communale de Presinge, le temps de l'intervention des démineurs.

(gma/leo)