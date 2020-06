Un tribunal thaïlandais a condamné deux propriétaires d'un restaurant à 1446 ans de prison chacun pour fraude publique, relate la BBC.

L'an dernier, un restaurant de fruits de mer de Bangkok avait lancé une promotion en ligne. Il s’agissait d’obtenir des bons pour des buffets au restaurant avec paiement à l'avance. L’offre a eu un succès considérable: quelque 20 000 personnes ont acheté des bons, ce qui représentait 50 millions de bahts thaïlandais, soit 1,5 million de francs environ.

Des centaines de plaintes

Au début tout s’est bien déroulé et les clients étaient satisfaits, selon la télévision publique thaïlandaise PBS. Mais rapidement, il a fallu attendre des mois avant d’obtenir une table. Puis le couple de propriétaires a fermé son établissement, disant ne plus pouvoir satisfaire la demande. Ils ont proposé de rembourser les clients lésés. Près de 400 ont obtenu réparation. Mais des centaines d’autres pas et beaucoup ont décidé de porter plainte.

Résultat: Apichart Paronjullaka et Prapassorn Bovornbancha avaient été arrêtés puis ils viennent d’être reconnus coupables de fraude.

Peine réelle limitée

Dans le système thaïlandais, explique la BBC, la peine infligée peut être proportionnelle au nombre de plaintes, ce qui explique les 1446 ans de prison. Les prévenus ont en effet été reconnus coupables de 723 chefs d'accusation. Mais concrètement, la loi thaïlandaise limite la peine de prison pour fraude publique à 20 ans.

Il y a trois ans, note encore la BBC, un tribunal thaïlandais avait condamné un fraudeur à plus de 13 000 ans de prison.

